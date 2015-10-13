حملات أمنية لضبط الهاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية عددا من الحملات الأمنية، لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والمرورية صباح اليوم الثلاثاء، حيث شنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع إدارة مرور حملة مرورية على مستوى المحافظة استهدفت الدراجات النارية.

وتمكنت الحملة التى أشرف عليها اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، من ضبط 20 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 18 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و 15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و11مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

القبض على عاطل بحوزته 90 قرصا مخدرا فى الإسماعيلية

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كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث أبوصوير من القبض على عاطل بحوزته 90 قرصا مخدرا بقصد الاتجار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد عماد عبدالرؤوف رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه بالقبض على المدعو (ر . ق . ع ) 39 سنة عاطل بحوزته 90 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 330 جنيها. واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

القبض على هارب من 35 حكما قضائيا فى أبوصوير بالإسماعيلية

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كما تمكنت الأجهزة الامنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير من القبض على عاطل هارب من 35 حكما قضائيا.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام الرائد عماد عبدالرؤوف رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه بالقبض على (س. ع .أ ) 50 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 35 حكما قضائيا بقسم بولاق الدكرور ــ الجيزة، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها "12 سنة " بتهم "تبديد" وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.