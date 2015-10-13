شهود النفى يصطفون حول قفص المحكمة للتحدث مع متهمى "اقتحام سجن بورسعيد"

رفعت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، جلسة محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لإصدار القرار.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لعدد كببر من شهود النفى، الذين اصطفوا حول القفص فور رفع القاضى للجلسة، وذلك للحديث مع المتهمين والاطمئنان عليهم، كما تحدث المتهمون مع دفاعهم حول القضية.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.