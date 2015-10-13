مصرع 4 وإصابة 6 فى حادث تصادم على طريق القنطرة – العريش

لقى 4 أشخاص مصرعه وإصابة 6 آخرين نتيجة حادث تصادم على طريق القنطرة – العريش أمام قرية جلبانة بالقنطرة شرق.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام طايل مأمور مركز القنطرة شرق يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق القنطرة – العريش أمام قرية جلبانة أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة المبدئية تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (30443 ) أجرة شمال سيناء قيادة محمد صالح مبروك سائق على الطريق خلف السيارة رقم (7643 ر ق د ) مقطورة رقم (9134 ر د ط) قيادة أيمن سريع محمد سائق وأثناء سير السيارتين انقلب الكونتنر المحمل على السيارة النقل على السيارة الأجرة، مما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

تم نقل المتوفين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة والمصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام. وتم التحفظ على السيارتين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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