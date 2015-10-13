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«لافروف» : قصف السفارة الروسية في دمشق عمل إرهابي

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«لافروف» : قصف السفارة الروسية في دمشق عمل إرهابي «لافروف» : قصف السفارة الروسية في دمشق عمل إرهابي

سيرغي لافروف

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قصف السفارة الروسية في دمشق بالعمل الارهابي.

وقال لافروف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء إن قصف السفارة الروسية في دمشق يهدف إلى إخافة كل من يحارب الإرهاب الدولي” ، مؤكدا أن بلاده ستتعاون مع دمشق لتحديد من يقف وراء قصف سفارتها.

و أشار وزير الخارجية الروسي إلى رضاء بلاده عن الاتصالات مع الولايات المتحدة حول سوريا عبر القنوات العسكرية ، مضيفا ” استطعنا العمل على وضع آلية لمنع وقوع غير مقصودة في سوريا”.

وذكر لافروف أن لدى روسيا تساؤلات حول الجهات التي يمكن أن تقع بأيديها الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للمعارضة السورية.

وكانت السفارة الروسية في دمشق قد تعرضت صباح اليوم لقصف بقذائف الهاون أثناء مسيرة خرجت أمامها تأييدا للعملية الروسية في سوريا.

أ ش أ

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