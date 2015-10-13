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تعطيل الدراسة بمدرسةٍ ابتدائية إثر تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين في أسيوط

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تعطيل الدراسة بمدرسةٍ ابتدائية إثر تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين في أسيوط تعطيل الدراسة بمدرسةٍ ابتدائية إثر تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين في أسيوط

صورة أرشيفية

تسبب تبادل إطلاق النيران بين عائلتي “النواصر – والفئران”، بالبداري في أسيوط، إلى تعطيل الدراسة بأحد مدارس المركز، والتي تقع بمحيط منازل العائلتين.

وكان عبدالفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، قد تلقى إخطارًا من محمد عبدالمعتمد، مدير إدارة الأمن بالمديرية، يفيد بوصول بلاغ من مدير إدارة البداري التعليمية بوقوع تبادل لإطلاق النيران بين عائلتي “النواصر – والفئران”، بمحيط مدرسة الغلالبة الإبتدائية المُشتركة، وأنه يخشى على إصابة الطلاب بطلقاتٍ نارية طائشة.

وأمر “أبـو شامة”، بضرورة تأمين الطلاب وإنزالهم إلى الدور الأول بالمدرسة، وإبلاغ الأمن لتأمين خروج الطلاب من المدرسة.

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