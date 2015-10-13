إضراب موظفي «أوقاف أسيوط» عن العمل لرفض صرف الحد الأدنى للأجور

أضرب اليوم “​الثلاثاء”، 150 موظفًا بمنطقة هيئة الأوقاف الكائنة بميدان المجذوب – وسط مدينة أسيوط، عن العمل، لرفض وزارة المالية صرف الحد الأدنى لهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، وكانوا قد قاموا بكتابة مذكرة احتجاجية، وتم رفعها لرئيس هيئة الأوقاف، والتي تتضمن دخول موظفي الهيئة في إضراب مفتوح عن العمل حتى تعديل الأجور.

ويذكر أن متوسط دخل الموظفين بالهيئة، يتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيهًا، بالرغم من قيامهم بأعمال تتطلب حالة مادية مستقرة، مثل الإشراف على 4500 فدان من الأراضي الزراعية الخاصة بالهيئة، والتي تعود علي الهيئة بملايين الجنيهات.