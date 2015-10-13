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أمين الصحة النفسية: لدينا من 4 إلى 5 ملايين شخص يعانون اضطرابات نفسية

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أمين الصحة النفسية: لدينا من 4 إلى 5 ملايين شخص يعانون اضطرابات نفسية أمين الصحة النفسية: لدينا من 4 إلى 5 ملايين شخص يعانون اضطرابات نفسية
أكد الدكتور هشام رامى رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، أن حملة الأمانة للتوعية بالمرض النفسى، تستهدف نشر الوعى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإزالة الوصمة عن المرض النفسى، ويتضمن ذلك الأعداد التقريبية لعدد المرضى النفسيين فى .

وأضاف الدكتور هشام رامى رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة فى تصريحات اليوم، أن الأمانة قامت فى السنوات العشر الأخيرة بإجراء عدد من الأبحاث العلمية لتحديد نسبة انتشار المرض بين المواطنين، والتى قامت بها بالمشاركة مع جهات محلية ودولية، وأثبتت أن نسبة انتشار المرض النفسى فى مصر مماثلة لنسبة انتشارها فى العالم كله، والتى لا تتعدى من 10 : 12 % بين البالغين، مما يجعل عدد المرضى النفسيين التقريبى، وحسب آخر إحصاء رسمى لتعداد السكان فى 2014 بين هذه الفئة العمرية يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، يعانون من اضطرابات نفسية تختلف فى نوعها وشدتها.

وأوضح الدكتور هشام رامى أن الأبحاث أظهرت أن الاضطرابات المزاجية وعلى رأسها الاكتئاب واضطرابات القلق المختلفة تأتى على رأس القائمة فى نسبة الإصابة به بين هذه الفئة ثم تأتى الأمراض الذهانية وأشدها الفصام، وكذلك مرض الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب.

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مصر 365

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