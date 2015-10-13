بالصور.. تصاعد أزمة الشلل المرورى بشوارع القاهرة والجيزة

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة ظهر اليوم، الثلاثاء، تصاعد حدة الشلل المرورى بسبب زيادة أعداد السيارات مع انتشار رجال الإدارة العامة للمرور.

فيما شهد شارع رمسيس من نزلة كوبرى أكتوبر وحتى غمرة زحامًا مروريًا بسبب زيادة الأحمال، كما شهد ميدان رمسيس كثافة مرورية بسبب زيادة الأحمال من ناحية مطلع كوبرى أكتوبر فى اتجاه ميدان التحرير.

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فى نفس السياق، شهد طريق صلاح سالم فى الاتجاه القادم من نفق الأزهر وحتى مطلع كوبرى الفردوس زحامًا مروريًا بسبب زيادة الأحمال، وشهد طريق الأوتوستراد زحامًا مروريًا فى الاتجاهين من المعادى وحتى نادى السكة.

وانتشر رجال المرور بميدان الأوبرا بوسط البلد للعمل على تيسير حركة السير ومنع التكدس المرورى على مداخل ومخارج نفق الأزهر.

ومن جانب آخر، شهدت الشوارع الرئيسية بالجيزة تكدسًا مروريًا أمام العديد من السيارات، فيما أصاب شارع البطل أحمد عبد العزيز زحامًا مروريًا فى الاتجاهين، مع تكدس مرورى بشارع جامعة الدول العربية فى الاتجاهين مع انتشار مكثف لرجال المرور للعمل على تيسير حركة السير، وعمل تحويلات مرورية لمنع التكدس فى حركة السير.

وفى نفس السياق، شهد ميدان الجيزة وشارع البحر الأعظم تكدسًا مروريًا أمام حركة السيارات، بسبب زيادة الأحمال.

فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش تابعة للإدارة على مداخل ومخارج الميادين والشوارع الرئيسية للاستجابة لبلاغات المواطنين ورفع أى سيارات قد تعطل الحركة المرورية.

فيما شهد محور المشير فى الاتجاهين القادم من مدينة نصر وحتى التجمع الخامس سيولة فى حركة السير.



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