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فريق مصرى يغادر إلى الصومال للتحقيق فى هبوط طائرة اضطراريا

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فريق مصرى يغادر إلى الصومال للتحقيق فى هبوط طائرة اضطراريا فريق مصرى يغادر إلى الصومال للتحقيق فى هبوط طائرة اضطراريا
أكد اللواء طيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى، أن الطاقم المصرى الخاص بالطائرة التابعة لإحدى الشركات الخاصة والتى هبطت اضطراريا خارج مطار مقديشو بخير ولم يصابوا بأى أذى.

وقال الزناتى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فريقا متخصصا من سلطة الطيران المدنى المصرية سيتوجه خلال ساعات إلى الصومال للمشاركة فى التحقيقات الجارية لهبوط الطائرة الاضطرارى خارج المطار.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدنى، أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسيقوم فريق التحقيق المصرى بالوقوف على حالة الطائرة والتلفيات التى لحقت بها.

وكانت طائرة شحن تابعة لإحدى شركات الطيران الخاص المصرية قد أصيبت بعطل فنى، وحاول قائدها الهبوط اضطراريا بمطار مقديشو إلا أنه فشل فى ذلك، حيث قام كابتن الطائرة بالهبوط خارج المطار مما أحدث تلفيات بالطائرة والتى لم تقدر حتى الآن.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


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