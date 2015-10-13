فريق مصرى يغادر إلى الصومال للتحقيق فى هبوط طائرة اضطراريا

أكد اللواء طيار محمود الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى، أن الطاقم المصرى الخاص بالطائرة التابعة لإحدى الشركات الخاصة والتى هبطت اضطراريا خارج مطار مقديشو بخير ولم يصابوا بأى أذى.

وقال الزناتى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فريقا متخصصا من سلطة الطيران المدنى المصرية سيتوجه خلال ساعات إلى الصومال للمشاركة فى التحقيقات الجارية لهبوط الطائرة الاضطرارى خارج المطار.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدنى، أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وسيقوم فريق التحقيق المصرى بالوقوف على حالة الطائرة والتلفيات التى لحقت بها.

وكانت طائرة شحن تابعة لإحدى شركات الطيران الخاص المصرية قد أصيبت بعطل فنى، وحاول قائدها الهبوط اضطراريا بمطار مقديشو إلا أنه فشل فى ذلك، حيث قام كابتن الطائرة بالهبوط خارج المطار مما أحدث تلفيات بالطائرة والتى لم تقدر حتى الآن.

- صور جديدة لهبوط طائرة مصرية اضطراريا فى الصومال ونجاة طاقمها

- بالصور..الطيران المدنى: هبوط اضرارى لطائرة شحن مصرية خارج مطار مقديشيو

- شهود عيان: تحطم طائرة كبيرة بعد محاولة هبوط فاشلة بمطار مقديشيو