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النائب العام يكلف مكتبه الفنى بفحص بلاغ اتحاد الكرة بالسب ضد مجدى عبد الغنى

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النائب العام يكلف مكتبه الفنى بفحص بلاغ اتحاد الكرة بالسب ضد مجدى عبد الغنى النائب العام يكلف مكتبه الفنى بفحص بلاغ اتحاد الكرة بالسب ضد مجدى عبد الغنى
كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، المكتب الفنى، برئاسة المستشار هشام سمير، بفحص البلاغ الذى تقدم به اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، والذى حمل رقم 17909، ضد مجدى عبد الغنى، عضو الجبلاية السابق، ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بداعى السب والقذف.

جاء البلاغ عقب انتهاء المهلة التى منحتها الجبلاية لمجدى عبد الغنى لتقديم المستندات التى تثبت صحة اتهاماته لأحد أعضاء المجلس بالحصول على 10 آلاف دولار عمولة لتمرير عرض مباراتى بالإمارات أمام السنغال وزامبيا.
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مصر 365

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