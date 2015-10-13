احترس.. القهوة الجنسية واللبان المقوى مجهولا المصدر يسببان الوفاة

حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، من أدوية لعلاج الضعف الجنسى وتقوية الانتصاب، غير مسجلة، قد تسبب الوفاة، والتى يروج بعضها فى شكل قهوة ولبان ومستحلبات.

وقال الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة فى جامعة مصر الدولية: التحذير يتضمن ما يقرب من 300 منتج مطروح بالأسواق العالمية لعلاج ضعف الانتصاب، تحت مسمى (منتجات طبيعية) بخلاف الواقع، حيث أثبتت التحاليل احتواءها على مواد كيميائية مثل الموجودة فى أدوية "Viagra" و"Cialis" و"Levitra"، وبكميات مضاعفة قد تؤدى للوفاة".

وأضاف مصيلحى لـ"اليوم السابع": "تكمن خطورة هذه المواد الكيميائية أنها غير مدرجة فى قائمة محتويات هذه المنتجات فيتعامل معها الشخص بأمان دون أخذ الإحتياطات الواجب اتباعها مع هذه المواد فالمعروف مثلا أن الفياجرا أو مادة "Sildenafil" محظور استخدامها مع الأدوية الموسعة للأوعية الدموية التى تحتوى على مادة النيترات لأنها قد تسبب هبوطا شديدا فى ضغط الدم بما تودى بحياة المريض ويعتبر من المواد شديدة الخطورة على مرضى السكر والقلب وأمراض الشرايين والأوعية الدمويه وارتفاع الكولسترول لأن معظم أدوية هذه الأمراض تتفاعل مع مادة Sildenafil والمريض حال عدم علمه بأن هذه المادة موجودة فى هذه المنتجات قد يؤدى إلى كوارث".

وتابع: "ما يزيد من خطورة تلك المنتجات، أنها تسوق تحت مسمى (مواد طبيعية) ليست مخلوطة بمواد كميائية غير معلنة فقط، بل اكتشفت معامل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أن هذه المواد موجودة بجرعات كبيرة جداً حيث تبين أحد المنتجات المعلن عنها تحت مسمى منتج طبيعى 100% لعلاج ضعف الانتصاب موجود به جرعة من مادة Tadalafil المعروفة تجاريا باسم دواء Cialis لعلاج الضعف الجنسى لدى الرجال بـ31 ضعف الجرعة المسموح بها، ما يعد كارثة بكل المقاييس فالمادة مدرجة فى المنتج بدون الإعلان عنها وفى جرعات كبيرة جدا تصل لحد الجرعة السامة التى قد تودى بحياة الشخص من أول جرعة".

واستطرد: "بعض المنتجات مضاف إليها مواد غير معلنة ومحظور استخدامها لشدة خطورتها كبعض المنتجات المضاف اليها مادة Dapoxetine وهى مادة مضادة للاكتئاب ومحظور استخدامها من قبل الـــFDA وتسبب مشاكل فى الجهاز العصبى المركزى".

وتابع مصيلحى: "الـFDA أعلنت أن معظم شركات هذه المنتجات لا علم بأماكن تواجدها ومعظمها مجهولة المصدر والعنوان ومنتشرة فى شتى أنحاء العالم والغريب أن منتجاتهم تعرض فى كل الأماكن حتى فى بعض محطات البنزين على مستوى العالم وتسوق فى عدة صور سواء فى صورة أقراص أو قهوة أو لبان أو استحلاب بالفم".

وحذرت المنظمة من استخدام أى دواء معلن دون التأكد من تسجيله لدى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية مؤكدة أن أى أدوية طبيعية أو تحت مسمى مكمل غذائى لابد من التأكد من تسجيله لدى الـFDA ولابد أن يخضع لإجراءات الفحص والتسجيل والرقابة لدى الجهات المسئولة فى كل بلد، محذرة الشركات المنتجة لهذه المستحضرات بأنه سيتم تجريم أفعالها ويجب معاقبتها قانونا وطبقا للوائح وقوانين كل بلد.