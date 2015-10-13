من الحب ما قتل.. عامل بالسلام بعد انتحاره شنقا: عذرا زوجتى فشلت فى إسعادك

أنهى عامل حياته شنقا وانتحر داخل شقته بمدينة السلام، تاركا لزوجته جوابا اعتذر لها فيه عن عدم استطاعته توفير حياة كريمة لأولاده، مما اضطره للانتحار، وانتقلت منذ قليل نيابة السلام برئاسة المستشار أحمد دبوس لمناظرة الجثة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام بلاغا من ربة منزل تفيد العثور على جثة زوجها البالغ من العمر 45 عاما مشنوقا.

انتقل رئيس مباحث السلام لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى صنع لنفسه مشنقة بحبل معلق بمروحة غرفته، وقرر الانتحار لمروره بضائقة مالية، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن زوجة المتوفى نزلت مع طفليها لشراء مستلزمات المنزل، وعقب عودتها وجدت زوجها مشنوقا ووجدت جوابا مكتوبا فيه عذرا زوجتى على عدم توفير حياة كريمة لك وأولادنا وإسعادك.

وتابعت الزوجة فى أقوالها إن زوجها كان يعانى من أزمة مالية، لتقرر النيابة برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف محمد عبد الشافى المحامى العام بسرعة تحريات المباحث.