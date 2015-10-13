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أيمن نور لـ"حمدين صباحى": أنت أول من تحالف مع الإخوان

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أيمن نور لـ"حمدين صباحى": أنت أول من تحالف مع الإخوان أيمن نور لـ"حمدين صباحى": أنت أول من تحالف مع الإخوان
هاجم الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، حمدين صباحى، زعيم التيار الشعبى بعد إعلان الأخير رفضه ضم الإخوان للتيار المعارض، موضحا أن صباحى تحالف مع الإخوان عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقال نور فى بيان على حسابه الشخصى على "تويتر": "رد حمدين صباحى على شروطى لحوار بلا إقصاء بأنه يرفض الإخوان وحلفاءهم وهو ما ينطبق أولا عليه لتحالفه معهم حتى آخر برلمان".


>- الاحتماء برفع شعارات الثورة ليس كافياً لنجاح دعوة «صباحى» لجمع المعارضة..نحتاج إدراكا ووعيا بأن المشهد السياسى يكتمل بمعارضة بناءة ليست صورة معلقة على حائط «الديمقراطية»
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