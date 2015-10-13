مندوب مصر بالجامعة العربية: المساس بالأقصى عواقبه وخيمة ويهم كل العرب

أكد السفير طارق القونى مندوب مصر بجامعة الدول العربية أن مصر تتابع بمزيد من القلق ما يتعرض له المسجد الأقصى وتتحمل مسؤوليته سلطة الاحتلال الإسرائيلى، وأن المساس بالحرم الشريف أمر جلل وليس شأنا فلسطينيا فحسب، بل يخص كل العرب والمسلمين، وهو أمر فى منتهى الخطورة وستكون له عواقب وخيمة، وسيشعل حرائق يصعب السيطرة عليها.

وتوجه السفير القونى خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم لبحث العدوان الاسرائيلى على الفلسطينيين والمسجد الأقصى، إلى الشعب الفلسطينى بالعزاء فى شهدائه الأبرار فى الضفة الغربية والقدس وغزة.

وأعرب مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية عن تأييد مصر للاتفاق الأردنى الفلسطينى لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه، مشددا على أن مصر تتابع ببالغ القلق أحداث العنف التى تلت تلك الانتهاكات وخاصة ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيين العزل من جانب سلطات.

وأكد أن مصر تدعو المجتمع الدولى ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات والاستخدام المفرط للقوة وكافة الانتهاكات، لكى يتسنى الدفع من جديد بالعملية السلمية التي تعد المخرج الوحيد المضمون للازمة الراهنة، مشددا على أنه لا بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا ان مصر تدعم استراتيجية التحرك الفلسطيني والعربي استنادا الى مبادرة السلام العربية، موضحا أن وزير الخارجية يجرى اتصالات مكثفة لاحتواء الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

واختتم "القونى" كلمته الأولى منذ توليه مهام منصبه الجديد كمندوب لمصر، بالإعراب عن تأييد مصر لما طرحه مندوب فلسطين فيما يتعلق بأسلوب التحرك لحماية الشعب الفلسطيني، متوجها بالشكر إلى كلمات الترحيب به من الأمين العام ورئاسة المجلس والسفراء والمندوبين الدائمين.

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