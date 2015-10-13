أخبار عاجلة

بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
وسائل إعلام أمريكية: أمريكا أطلقت عشرات الصواريخ تجاه موقع في سورية -
موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 4 من المقاومة الشعبية فى انفجارين بمحافظة مأرب اليمنية

Google+ Print
مقتل 4 من المقاومة الشعبية فى انفجارين بمحافظة مأرب اليمنية مقتل 4 من المقاومة الشعبية فى انفجارين بمحافظة مأرب اليمنية
أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الثلاثاء بمقتل قيادي في المقاومة الشعبية وثلاثة من أقاربه وجرح أربعة آخرين في انفجار لغمين زرعهما الحوثيون في محافظة مأرب.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن لغمين انفجرا على دورية عسكرية في منطقة الفاو ، ما أسفر عن مقتل القيادي في المقاومة سالم أحمد الغويبي وأحد أبنائه إلى جانب اثنين من إخوته.

وأوضحت أن هناك أربعة جرحى في حالة خطيرة.

وكان الحوثيون وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح قد زرعوا آلاف الألغام في المواقع التي كانت في قبضتهم في مأرب.

وذكرت المصادر أن الفرق الهندسية لا تزال مستمرة في نزع الألغام بمناطق الجفينة والفاو جنوب مدينة مأرب ، لافتة إلى أنها نزعت حتى الآن مئات الألغام.

وأكدت المصادر أن المقاومة الشعبية أصبحت مسيطرة على 90% من محافظة مأرب وأنه "بعد استكمال نزع الألغام وتمشيط جميع المواقع وتطهير بقية الجيوب التي لا تزال في قبضة الحوثيين وقوات صالح على أطراف المحافظة ، ستتجه لتحرير العاصمة صنعاء وفق خطط مدروسة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365