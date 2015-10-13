مقتل 4 من المقاومة الشعبية فى انفجارين بمحافظة مأرب اليمنية

أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الثلاثاء بمقتل قيادي في المقاومة الشعبية وثلاثة من أقاربه وجرح أربعة آخرين في انفجار لغمين زرعهما الحوثيون في محافظة مأرب.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن لغمين انفجرا على دورية عسكرية في منطقة الفاو ، ما أسفر عن مقتل القيادي في المقاومة سالم أحمد الغويبي وأحد أبنائه إلى جانب اثنين من إخوته.

وأوضحت أن هناك أربعة جرحى في حالة خطيرة.

وكان الحوثيون وقوات الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق علي صالح قد زرعوا آلاف الألغام في المواقع التي كانت في قبضتهم في مأرب.

وذكرت المصادر أن الفرق الهندسية لا تزال مستمرة في نزع الألغام بمناطق الجفينة والفاو جنوب مدينة مأرب ، لافتة إلى أنها نزعت حتى الآن مئات الألغام.

وأكدت المصادر أن المقاومة الشعبية أصبحت مسيطرة على 90% من محافظة مأرب وأنه "بعد استكمال نزع الألغام وتمشيط جميع المواقع وتطهير بقية الجيوب التي لا تزال في قبضة الحوثيين وقوات صالح على أطراف المحافظة ، ستتجه لتحرير العاصمة صنعاء وفق خطط مدروسة".

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