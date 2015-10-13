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القبض على 117 مهاجرا غير شرعى بالعاصمة الليبية طرابلس

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القبض على 117 مهاجرا غير شرعى بالعاصمة الليبية طرابلس القبض على 117 مهاجرا غير شرعى بالعاصمة الليبية طرابلس
القى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة الليبية طرابلس، القبض على 117 مهاجرا غير شرعى بمنطقة الهضبة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال رئيس المكتب الإعلامى بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محى الدين أبو زقية، فى تصريح له اليوم، أنه تم توقيف 117 مهاجرا غير شرعى بأحد المنازل بمنطقة الهضبة بطرابلس من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأضاف أنه من بين المقبوض عليهم 85 امرأة تم تحويلهم جميعا إلى مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، لحين التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم لبلادهم بعد إخطار سفارات بلادهم بطرابلس.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس قد ضبط 300 مهاجر غير شرعى بأحد المخازن بمنطقة الحشان فى طرابلس الخميس الماضى.
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