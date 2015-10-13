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المدن العربية داخل إسرائيل تعلن إضرابًا عامًا لدعم "انتفاضة القدس"

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المدن العربية داخل إسرائيل تعلن إضرابًا عامًا لدعم "انتفاضة القدس" المدن العربية داخل إسرائيل تعلن إضرابًا عامًا لدعم "انتفاضة القدس"
أعلنت لجنة المتابعة لشئون المواطنين العرب فى إسرائيل، إضرابًا عامًا، اليوم الثلاثاء، فى كافة المؤسسات الرسمية والمرافق الاقتصادية فى المدن والقرى العربية فى إسرائيل دعمًا للانتفاضة الفلسطينية الجديدة بالضفة والقدس المحتلتين.

وقالت وكالة "قدس نت" الفلسطينية للأنباء، إن المدن العربية داخل الخط الأخضر تنتفض هى الأخرى احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية فى الحرم القدسى الشريف، وفقًا لبيان لجنة المتابعة العربية.

ويشمل الإضراب المدارس بكل مراحلها فى المدن والقرى العربية، وكذلك المحال التجارية والورشات إلى جانب المقاهى والمطاعم وكل ما له علاقة بالخدمات العامة مثل البنوك وصناديق المرضى.

كما قررت لجنة المتابعة العليا لشئون المواطنين العرب فى إسرائيل عقد اجتماع جماهيرى فى مدينة سخنين العربية التى تقع فى شمال إسرائيل، وتحديدًا فى منطقة الجليل، على أن يصل إلى هذا الاجتماع مشاركون من كافة البلدات العربية فى إسرائيل.

وعلى الجانب الآخر، تستعد الشرطة الإسرائيلية بقوات معززة فى منطقة مدينة سخنين تحسبًا لخروج مظاهرات عارمة عقب الاجتماع.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن مصدر فى شرطة منطقة الجليل، أن قوات الأمن الإسرائيلية لن تتدخل فى الاجتماع ولا فى المسيرة التى قد تنطلق بعد ذلك، "طالما بقيت فى شوارع المدينة ولا تؤثر على الحياة العامة لبقية المواطنين فى المنطقة"، على حد قول الشرطة.

الجدير بالذكر أن لجنة المتابعة العليا لشئون المواطنين العرب فى إسرائيل عبارة عن هيئة غير منتخبة تضم أعضاء الكنيست العرب إلى جانب عدد من الشخصيات العربية السياسية والدينية البارزة.

وكانت قد اشتعلت الانتفاضة بالقدس لتتحول لعمليات انتقامية ضد الاحتلال الإسرائيلى، حيث لقى 6 مستوطنين مصرعهم، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح، إثر 3 عمليات وقعت فى القدس وتل أبيب، صباح اليوم الثلاثاء، فيما استشهد 3 فدائيين وأصيب رابع نتيجة العمليات التى كانت إحداها داخل أتوبيس إسرائيلى.

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