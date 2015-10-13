مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نطالب المجتمع الدولى بوضع الصهاينة بقوائم الإرهاب

طالب جمال الشوبكى، مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، بوضع مجموعات الصهاينة على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن إسرائيل خرقت كل اتفاقياتها مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ولا يمكن الالتزام بالاتفاقيات من طرف واحد.

وقال الشوبكى فى كلمته خلال الاجتماع الطارئ بالجامعة العربية على مستوى المندوبين: "سنناقش سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وفق القانون الدولى والإنسانى والتى طالب بها الرئيس الفلسطينى محمود عباس منذ فترة"، لافتًا إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يهدد بحرب دينية.

وأضاف مندوب فلسطين: "إسرائيل تسعى لتقسيم الأقصى، بعد استشهاد 27 فلسطينيًا منذ بدء التصعيد بداية الشهر الجارى".

وتابع: "القضية الفلسطينية ستبقى هى مفتاح السلام فى العالم.. ونحن نرحب بالدعوة لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب ويجب تدويل الصراع ليتحمل المجتمع الدولى مسئوليته لإنهائه".

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