مجلس الوزراء الكويتى يلغى تخصيص سيارات للوزراء ترشيدا للنفقات

أحاط نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بدولة الكويت أنس الصالح، المجلس ببعض المقترحات منها إلغاء تخصيص السيارات للوزراء ومنحهم بدلا ماديا 500 دينار، وإلغاء تخصيص السيارات لمن هم في مستوى الوزراء ومنحهم بدلا نقديا 250 دينارا، وإلغاء تخصيص السيارات للقياديين ومنحهم بدلا ماديا 250 دينارا على ان تستمر العقود الحالية مع الشركات المؤجرين منها وعدم تجديدها، رغبة من الحكومة في تطبيق خطة الترشيد وتخفيض المصروفات.

واستعرض مجلس الوزراء الكويتى فى جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الخطوط العريضة للخطاب الذي يتلوه الشيخ جابر المبارك والذي اعدته لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك استعدادا لدور الانعقاد الجديد فى ظل استمرار التنسيق الحكومي النيابى.

>وحول الخطوط العريضة لخطاب الحكومة، كشفت مصادر عن ان أولويات الحكومة ترتكز على الخدمات التي يحتاجها المواطن وأولاها الإسكان والصحة والتعليم، مشيرة الى ان الحكومة ستعرض بشفافية تامة جميع المشروعات قيد التنفيذ وخطتها لمواجهة العراقيل.

وعن الأولويات التي ستقدمها الحكومة ممثلة باللجنة الوزارية، قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير قدم للمجلس تصورا للأولويات التي سيتم التباحث بشأنها مع لجنة الأولويات البرلمانية.

وكشفت المصادر ان المجلس وافق على استثناء مشاريع وزارة الصحة من العرض على لجنة اختيار البيوت الاستشارية لمدة سنة واحدة لدعم الوزارة في الإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية التطويرية الجديدة سواء على مستوى الوقاية او العلاج للمواطنين والمقيمين.