وصول إسراء الطويل المحكمة لنظر تجديد حبسها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

وصلت منذ قليل، المصورة الصحفية إسراء الطويل، إلى مقر محكمة التجمع الخامس، وذلك للمثول للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وظهرت المتهمة مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، وانتظرتها أسرتها بمقر المحكمة لرؤيتها قبل العرض على النيابة، وتنظر النيابة فى جلستها التى ستبدأ بعد قليل، تجديد حبس إسراء الطويل على ذمة التحقيقات فى القضية.

من جانبه قال حليم حنيش، عضو هيئة الدفاع عن المصورة الصحفية إسراء الطويل، إنها ستمثُل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا وسيتم نظر تجديد حبسها فى نفس الجلسة، مؤكداً أنه سيطالب جهات التحقيق المختصة بإخلاء سبيل المتهمة، وذلك لانتفاء أسباب الحبس الاحتياطى، وسوء حالتها الصحية.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد جددت حبس المتهمة فى القضية فى جلستها الماضية التى عقدت يوم 24 سبتمبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.