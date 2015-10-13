والدة الطفل المغتصب بنادى النصر: "الفراش كان بيرش بنج على مؤخرته"

قالت ملك نور، والدة الطفل المغتصب داخل حمامات نادى النصر الرياضى بمصر الجديدة على يد فراش، إن ابنها البالغ من العمر 7 أعوام يعالج الآن فى أحد المراكز المختصة بعلاج الاغتصاب، بعد الحالة النفسية والعصبية التى ألمت به.

وأضافت والدة الطفل لـ"اليوم السابع" قائلة: "فراش النادى هتك عرض ابنى، هو و4 أطفال كان بيوقفهم طابور أمام بعض ويتناوب اغتصابهم ويضع على مؤخرتهم مادة أشبه بالبنج منعا لصراخهم"، واصفة ما فعله الفراش بـ"الشىء اللإنسانى واللأخلاقى، وتضيف: "كان يتناوب اغتصابه منذ شهر مايو الماضى واكتشفت الماسآة مؤخرا بعد حالة التوتر والعصبية والصراخ التى ألمت به وتوجهت لتحرير محضرا بالواقعة".

وتستكمل ملك نور حديثها: "بعد إبلاغى السلطات المسئولة ماحدش عبرنى حتى وزير الشباب والرياضة اللى المفروض يفوق ويعرف إيه اللى بيحصل فى النوادى ومراكز الشباب، لكنى مش هسكت ولن أترك حقى وحق ابنى".