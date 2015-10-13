وصول طبيبتين نيابة أمن الدولة لنظر تجديد حبسهما فى "استهداف سفارة النيجر"

وصل منذ قليل، كل من الفتاتين "سارة أ" طبيبة نساء وتوليد، وشقيقتها "يارا" طبيبة صيدلانية، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، بمحكمة التجمع الخامس، لنظر تجديد حبسهما على ذمة التحقيقات فى واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين والانتماء للتنظيم الإرهابى "داعش".

وتبدأ بعد قليل، نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، نظر تجديد حبس المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

يشار إلى أن قوات الأمن نجحت فى القبض على الفتاتين، لاتهامهما بالاشتراك فى واقعة استهداف سفارة النيجر بالهرم، والتى أسفرت عن استشهاد مجند وإصابة 3 آخرين.

وكشفت مصادر أمنية، أن الفتاتين تنتميان للتنظيم الإرهابى "داعش"، وأن قوات الأمن قبضت عليهما لاشتباههما فى القضية المعروفة بـ"استهداف سفارة النيجر"، مشيرة إلى أنه تم ترحيلهما إلى نيابة أمن الدولة العليا، للمثول للتحقيق فى القضية.

وتواجه المتهمتان، اتهامات باستهداف سفارة النيجر بشارع الهرم، والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة واستهداف المنشآت العامة والتخطيط لاستهداف السفارات والهيئات الدبلوماسية.