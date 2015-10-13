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متهم بـ"أنصار بيت المقدس" للمحكمة: "أنا برىء منكم وما تعبدون من دون الله"

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متهم بـ"أنصار بيت المقدس" للمحكمة: "أنا برىء منكم وما تعبدون من دون الله" متهم بـ"أنصار بيت المقدس" للمحكمة: "أنا برىء منكم وما تعبدون من دون الله"
سمح المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، لبعض المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" بالخروج من القفص الزجاجى لاستجوابهم فى التهم المنسوبة إليهم حسب طلب الدفاع.

وفاجأ المتهم "بلال إبراهيم فراج" رئيس المحكمة عند سؤاله عن تبعيته للتهم المنسوبة إليه بقوله "إيه أقوالك فى التهم اللى اتوجهت ليك فى القضية فرد المتهم "أنا برىء منكم وما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وما تعبدون من دون الله" فرد عليه رئيس المحكمة بقوله "الله يسامحك" ثم أمر بإعادته إلى القفص الزجاجى مرة أخرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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مصر 365