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أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوي خلال 3 أشهر وتحقق إنخفاض بنسبة 1%

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أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوي خلال 3 أشهر وتحقق إنخفاض بنسبة 1% أسعار الذهب تتراجع لأقل مستوي خلال 3 أشهر وتحقق إنخفاض بنسبة 1%

أرشيفية

انخفضت الذهب حوالي 1 % أثناء التعاملات الآسيوية الثلاثاء متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بفعل مبيعات لجني الارباح بعد جلستين من المكاسب اثارتهما توقعات بأن البنك المركزي الامريكي لن يرفع الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

وتراجع في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1153.8 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1169 دولارا.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1 % الي 1152 دولارا للأوقية.

وسجل الذهب مكاسب بلغت 50 دولارا للأوقية أو حوالي 5 %منذ تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة في الثاني من أكتوبر والذي جاء أضعف من المتوقع. ودفعت تلك البيانات السوق إلى تأجيل توقعاتها لزيادة مرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى 2016 وبيع الدولار.

 

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