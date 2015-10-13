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موظف بمطار القاهرة يسرق "طبنجة" أمين شرطة عثر عليها فى الحمام

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موظف بمطار القاهرة يسرق "طبنجة" أمين شرطة عثر عليها فى الحمام موظف بمطار القاهرة يسرق "طبنجة" أمين شرطة عثر عليها فى الحمام
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، بحجز موظف سودانى بمطار القاهرة، لاتهامه بسرقة "طبنجة" أمين شرطة بالمطار ترك سلاحه الميرى سهوا بالحمام أثناء الوضوء.

كشفت تحقيقات نيابة النزهة أن المتهم يعمل بالخطوط السودانية بمطار القاهرة دخل الحمام، ووجد طبنجة ملقاة فاستولى عليها وكان ينوى بيعها، حيث التقطت كاميرات مطار القاهرة لقطات للمتهم أثناء دخوله الحمام وخروجه بشكل مرتبك وملابسه غير مهندمة.

تم القبض على الموظف وأرشد عن مكان سلاح أمين الشرطة الميرى، وأمرت النيابة بحجزه على ذمة التحريات.

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مصر 365