ضبط 2655 كيس عصير مجهولة المصدر فى المنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 2655 كيس عصير مجهولة المصدر بمخزن سلع غذائية بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل، رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 2655 كيس عصير مجهولة المصدر بمخزن سلع غذائية بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.