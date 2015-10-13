محمد عساف يحتفل بأول عرض أوربى لفيلمه «ياطير الطاير»

شهد “معهد الأفلام البريطاني” (“BFI”) مساء أمس الاثنين 12 أكتوبر، العرض الأوروبي الأول للفيلم الروائي الطويل “يا طير الطاير” (“The Idol”)، وذلك ضمن فعاليات “مهرجان لندن السينمائي” (“London Film Festival”)، الحالي.

وفى تصريح له قال” رئيس مجلس إدارة “مجموعةMBC” الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم: “نشأت أجيال بكاملها على نبض القضية الفلسطينية، ولطالما كانت النكسات وخيبات الأمل، مع كل أسف، عناوين للواقع الفلسطيني في ظل الإحتلال، وإن تخلّلتها بعض المحطات المشرقة الكبرى. أما اليوم، فيحمل “محبوب العرب” – الذي خرج من قلب المعاناة الفلسطينية – عنواناً عريضاً هو “الأمل” الذي يملأ قلوب عشرات الآلاف من المواهب الفلسطينية الشابة.”

وأضاف آل ابراهيم: “إن الأمل بالنجاح والتفوّق ليسا حكراً فقط على أصحاب المواهب الموسيقية أو الغنائية على غرار محمد عساف فحسب، بل هناك الآلاف من الشباب الفلسطيني الموهوب والمتعلّم والقادر على تحقيق الإنجازات الكبرى، ينتظرون الفرصة المناسبة للصعود والتألّق في شتى المجالات الفنية والمعرفية والفكرية والعلمية وغيرها.”

وأختتم حديثهة بالقول “حرصتُ على حضور العرض شخصياً إيماناً مني برمزيّة الفيلم ،وما يحمله من ومضات أمل تضيء على قصة كفاح ومعاناة محمد عسّاف ،التي تُعدّ جزءاً من “القصة الفلسطينية” إن جاز التعبير.. هذه القصة التي تودّ “MBC” أن تؤكّد اليوم مجدّداً بأنها كانت وما زالت سنداً لها، وذلك بموازاة التزامنا الدائم دعم المواهب والطاقات العربية الشابة عموماً، تجسيداً لشعار MBC “نرى الأمل في كل مكان.”

من جانبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب سعادة أحمدالهنداوي، الذي حضر خصيصاً من نيويورك إلى لندن للمناسبة: “أنا موجود هنا اليوم لأحتفل بنجاح قصة “محبوب العرب” محمد عسّاف سينمائياً، وذلك بعد وصوله إلى القمة فنياً، ما يثبت بشكل قاطع أن الإصرار والعزيمة اللتيْن يتمتع بهما الشباب العربي الطَموح كفيلتيْن بجعله يصل إلى أرقى المراتب العالمية.” وختم سعادة الهندواي: “إن تجسيد سيرة ومسيرة نجاح “محبوب العرب” في فيلم سينمائي هو بمثابة مؤشّر على قدرات الشاب العربي وما يختزنه من طاقات كامنة، إلى جانب نجاحه بترجمة تلك الطاقات إلى إنجازات على أرض الواقع تصبّ في خانة دعم القضايا المحقّة والنبيلة.”

الجدير ذكره أن الفيلم مستوحَى من سيرة الشاب – النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وهو من تنفيذ المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الذي رُشِّح مرّتيْن لنيل جائزة الـ “أوسكار” عن فيلميْه الشهيريْن: “الجنة الآن” و”عمر”، والحائز أيضاً على جائزة “غولدن غلوب” عن فيلم “الجنة الآن” – “Paradise Now”.

وسجّل محمد عسّاف ثلاث أغنيات خاصة بـالعمل، لحنها جميعا ،ووضع موسيقى الفيلم الكاتب والمنتج والموزّع الموسيقي حبيب شحادة، كما تم توزيعها عالمياً من خلال شركة “بلاتينوم ريكوردز”، بلعرض الافتتاحي العالمي الأول للفيلم ضمن فعاليات “مهرجان تورونتو السينمائي الدولي” (TIFF).