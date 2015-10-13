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«أوبرا عُطيل» في بث مباشر من «متروبوليتان أمريكا» للمسرح الصغير السبت المقبل

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«أوبرا عُطيل» في بث مباشر من «متروبوليتان أمريكا» للمسرح الصغير السبت المقبل «أوبرا عُطيل» في بث مباشر من «متروبوليتان أمريكا» للمسرح الصغير السبت المقبل

 تعرض دار الأوبرا المصرية على الهواء مباشرة من «المتروبوليتان الأمريكية»، أوبرا «طيل» للموسيقار الايطالى العالمي فيردي، وذلك فى السابعة مساء السبت 17 أكتوبر إلى المسرح الصغير.

العرض مستلهم من مسرحية الكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير، قبل أن يعيد «فيردي» صياغتها، وكتابة «أوبرا عطيل» عام 1886، بعد 16 عام من وضعه لأوبرا عايدة .

وتتميز «أوبرا عطيل» بقوة موسيقاها، وحيوية ايقاعاتها ،كما يبرز خلالها التغير والتطور الذى طرأ على اسلوبه فى الكتابة الاوبراليه ،ـووصل الى ذروته ،ويعد النص الغنائى للاوبرا ترجمة كاملة لنص مسرحية شكسبير التى تحمل نفس الاسم.

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