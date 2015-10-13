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خطة مُحكمة لتأمين الانتخابات البرلمانية في الأقصر

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خطة مُحكمة لتأمين الانتخابات البرلمانية في الأقصر خطة مُحكمة لتأمين الانتخابات البرلمانية في الأقصر

وضعت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام الحملي، مُساعد وزير الداخلية مدير الأمن، خطة مُحكمة، لتأمين الانتخابات البرلمانية، التي ستطلق يومي الـ18 و19 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار .

وشدد “الحملي”، على الحياد التام لكافة أجهزة الأمن، لتأمين سير العملية الانتخابية، وعدم التدخل في مسارها بأي شكلٍ من الأشكال، وعدم تواجد رجال الشرطة داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناءًا على طلب رئيس اللجنة الانتخابية.

وحث “الحملي”، رجال الشرطة على حسن مُعاملة المواطنين، وتقديم التيسيرات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لممارسة حقهم الدستوري، وذلك إذكاءًا لروح الممارسة الديمقراطية.

وأكد “الحملي”،  على التصدي بكل حسم وحزم لأي أعمال تخريبية من شأنها محاولة تعكير صفو أمن المواطنين من خلال الدفع بقوات احتياطية من عناصر البحث الجنائي، وقوات الأمن المركزي، وقوات التدخل السريع من أجل التدخل على الفور، متى تطلب الأمر ذلك لتطبيق القانون مع احترام حقوق الإنسان.

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