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بالصور.. إصلاح هبوط أرضى ببرج العرب للمرة الثانية فى المنطقة نفسها

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بالصور.. إصلاح هبوط أرضى ببرج العرب للمرة الثانية فى المنطقة نفسها بالصور.. إصلاح هبوط أرضى ببرج العرب للمرة الثانية فى المنطقة نفسها
قام اللواء أحمد متولى رئيس مركز ومدينة برج العرب بمتابعة الأعمال الجارية لمعالجة الهبوطات الأربعة، التى وقعت بمنطقة نجع أبو عبد غرب طريق حسن علام "مراقيا - برج العرب"، حيث يتم إجراء عمليات استكشاف وتفريغ الحفر الناتجة عن الهبوط تمهيدا لوضع طبقة أساس.

وكان أهالى منطقة أبو عبد متفرع من شارع حسن علام، بشكوى إلى مدينة برج العرب بأنه قد حدث هبوط مفاجأ لعده حفر بأماكن متفرقة للمرة الثانية قريبة من نفس المنطقة التى حدث فيها هبوط من قبل.

وتوجه اللواء أحمد متولى رئيس مركز ومدينة برج العرب إلى مكان الحدث وقام المركز بأخطار مديرية الطرق وتوجه الدكتور عاطف غنيم استشارى الطرق لمعرفة اسباب الهبوط ومعالجاتها، وأكد اللواء أحمد متولى رئيس مركز ومدينة برج العرب أنه سيتم معالجة المشكلة.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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مصر 365