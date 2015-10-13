محافظ الإسماعيلية: تفعيل منظومة جمع القمامة 24 أكتوبر ولمدة أسبوع

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بدء تنفيذ أعمال التشغيل التجريبى لتطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات بالإسماعيلية اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجارى، ولمدة أسبوع وعلى أن يتم البدء فى التشغيل الفعلى وتشغيل مصنع تدوير القمامة والمخلفات الجديد بمنطقة أبو بلح بأول طريق السويس اعتبارًا من أول شهر نوفمبر.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر أن يستمر تشغيل منظومة تدوير المخلفات، وتفعيلها بمختلف أحياء الإسماعيلية، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة البيئة وضمن تفعيل خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة العامة والعمل على إيجاد آليات وطرق غير تقليدية للتخلص من القمامة والمخلفات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء الثلاثة ومديرى إدارات الشئون القانونية والعشوائيات بالمحافظة، وذلك لاستعراض ومناقشة كل الإجراءات التنفيذية التى تم تنفيذها للبدء فى تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة والمخلفات بمدينة الإسماعيلية ومتابعة وضع اللمسات الأخيرة لتطبيق المنظومة، والتى سوف يتم تفعيلها من خلال عدد 18 شركة متخصصة فى أعمال جمع القمامة تم التعاقد معها كما تم توزيع الأدوار والتكليفات.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أنه لابد من تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والإشراف المكثف على تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدا أن كلمة السر والمفتاح السحرى لحل مشكلة القمامة هو التوصل إلى تفعيل منظومة جمع سكنى ناجحة للمخلفات وتفعيل دور المواطنيين والمشاركة المجتمعية فى التجربة استعدادًا لتعميمها وتطبيقها فى باقى مراكز ومدن المحافظة وتوابعها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد زى موحد لعمال النظافة وتحديد لون مميز للزى بكل حى من أحياء الإسماعيلية.