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محافظ السويس يكلف مديرية التربية والتعليم بسرعة تجهيز المركز الاستكشافى

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محافظ السويس يكلف مديرية التربية والتعليم بسرعة تجهيز المركز الاستكشافى محافظ السويس يكلف مديرية التربية والتعليم بسرعة تجهيز المركز الاستكشافى
عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اجتماعاً، بحضور علاء عبد الخالق مدير عام التحصيل والمتابعة بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، لمناقشة استكمال وتجهيز مركز السويس الاستكشافى.

وكلف المحافظ على عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ورندا محمود مدير إدارة المركز الاستكشافى بالسويس بالتوجه لوزارة التربية والتعليم ومتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة لتجهيز القاعات الداخلية بالمركز، وسرعة تشغيل الأكواريوم تمهيدا لافتتاحه.

وحضر الاجتماع المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة وحسام محمد أحمد مدير مكتب المتابعة بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ونادية محمد على مدير عام التخطيط والمتابعة وسمية عبد الفتاح مدير التخطيط العمرانى وهشام جابر مدير الشئون المالية والإدارية وإيهاب فارس مدير عام الأبنية التعليمية.

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