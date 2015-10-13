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بالصور.. مسيرة للطلبة المكفوفين بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء بالسويس

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بالصور.. مسيرة للطلبة المكفوفين بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء بالسويس بالصور.. مسيرة للطلبة المكفوفين بمناسبة اليوم العالمى للعصا البيضاء بالسويس
نظم طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين بحى فيصل بالسويس صباح اليوم، مسيرة بدأت من النادى الاجتماعى بحى السويس مرورًا بالكورنيش الجديد احتفالاً باليوم العالمى لـ"العصا البيضاء"، وذلك بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس.

وتقدم المحافظ المسيرة مشاركًا الطلاب والطالبات فى احتفالهم باليوم العالمى تقديرًا لأهمية اليوم العالمى للعصا البيضاء للمكفوفين لما تقوم به العصا البيضاء من دور كبير للكفيف فى حياته اليومية.

شارك فى المسيرة المهندس محمد مرسى السكرتير العام وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم ومصطفى الزغبى مدير التعليم العام ودكتورة إيمان حسن مدير التربية الخاصة، ومديرى الإدارات التعليمية.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

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