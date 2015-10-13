"بيطرى الشرقية": تعديل تعاقد 249 موظفا وبيطريا تمهيدًا لتثبيتهم

قال الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، إنه وردت إليه موافقة وزارة المالية على تعديل الشكل التقاعدى لعدد 249 موظفا وطبيبا بيطريا، تمهيدًا لتثبيتهم.

وأوضح مدير الطب البيطرى لـ"اليوم السابع" أن الموظفين والبيطريين كانوا قد سبق وتم التعاقد معهم على صندوق المجازر منذ سنوات، وأن وزارة المالية وفرت الدرجات الوظيفية اللازمة لهم وفقا للقانون، بحيث سيتم تحويل تعاقدهم إلى عقود "مميزة" لمدة 6 أشهر وسيعقبها التثبيت.

يذكر أن المتعاقدين كانوا نظموا العديد من الوفقات الاحتجاجية خلال الأعوام الماضية، للمطالبة بحقهم فى التعيين.