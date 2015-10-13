القوى العاملة بأسيوط تحرر 434 محضرًا فى مجال التفتيش العمالى

نفذت مديرية القوى العاملة والهجرة 9 حملات تفتيشية شاملة على 1788 منشأة لمراقبة مواعيد العمل وعمالة الأطفال نتج عنها تحرير 346 محضرًا فى مجال التفتيش العمالى.. صرح بذلك حسن هاشم وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط.

وقال هاشم، إنه تم التفتيش على 371 منشأة للتأكد من توافر السلامة والصحة المهنية بها وتم تحرير 88 محضرًا لعدد من المنشآت التى بها قصور فى مجال السلامة والصحة المهنية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عقد 19 ندوة فى مجال الأمن الصناعى والخدمات العمالية، كما تم صرف 221 ألفًا و700 جنيه كإعانات لـ1104 من العمالة غير المنتظمة.