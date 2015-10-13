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#في_القمة - جوزيه يختار لـ في الجول.. (2) أجمل هدف سجله الأهلي معه في الزمالك

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#في_القمة - جوزيه يختار لـ في الجول.. (2) أجمل هدف سجله الأهلي معه في الزمالك #في_القمة - جوزيه يختار لـ في الجول.. (2) أجمل هدف سجله الأهلي معه في الزمالك

لو طلبنا من الساحر البرتغالي أن يختار أفضل هدف سجله الأهلي تحت قيادته في مباريات القمة ضد الزمالك.. فأي هدف سيختار؟

FilGoal.com سأل مانويل جوزيه عن أجمل هدف سجله الأهلي تحت قيادته في تاريخ مبارياته ضد الزمالك.

واختار الساحر البرتغالي 5 أهداف .. يعرضها FilGoal.com تباعا.

أمس، عرض FilGoal.com اختيار مانويل جوزيه الأول. تعرف عليه من هنا

الهدف الثاني

واليوم، اختار جوزيه "هدف عماد متعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005".

وتابع "الحقيقة، أن متعب سجل بنفس الطريقة التي تعتمد على التوغل داخل منطقة الجزاء والدوران برقيبه ثم التسديد في الزاوية البعيدة هدفين أو 3، ولكن هذا الأهم بالنسبة لي".

وأوضح "ليس فقط أهمهم، هو الأجمل أيضا بالنسبة لي".

شاهد الهدف:

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فيديو اليوم السابع