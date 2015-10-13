بدء جلسة محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد العمومى"

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد الشربينى، محاكمة 51 متهمًا بمحاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومى، وإحداث الشغب والعنف، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، مما أسفر عن مقتل 42 شحصا، بينهم ضابط وأمين شرطة، وسيتم سماع شهود النفى بالقضية.

حضر الشهود منذ صباح اليوم، وانتظروا أمام بوابة الأكاديمية لدخولهم، حتى سمح القاضى لهم بالدخول، وقال القاضى فى بداية الجلسة للأمن السماح لهم بالدخول، ونادى عليهم حتى يتم سماع أقوالهم.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

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