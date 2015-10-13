أمن الإسكندرية يفض مشاجرة بالأسلحة النارية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى فض مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على ثمن بيع بعض المشتريات تسبب فى إصابة 2.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى لقسم سيدى جابر بلاغًا بوجود مشاجرة بشارع خليل الخياط بين كل من: "محمود.م.ا.ج"، 52 سنة، صاحب محل ألبان، ونجله "محمد.ا.ج"، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، و"محمد.م.س"، 27 سنة، عامل بالمحل، مصاب بجرح قطعى بالحاجب الأيسر، ومعتز.ح.ا.م"، 21 سنة، عامل بالمحل.

وبين كل من: "وليد.م.ا"، 39 سنة، عامل مصاب برش خرطوش بالساقين، و"أحمد.ا.م.ا"، 39 سنة، بدون عمل، و"محمود.ع.ا.ك"، 37 سنة، عامل، و"رشا.ا.م.ا"، 30 سنة، ربة منزل مصابة برش خرطوش بالساقين.

وذلك بسبب الخلاف بين الخامس والأول على ثمن بعض المشتريات من محل الأول تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب، وقيام الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابة الخامس والثامن.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزة الأول طبنجة ماركة زيج زاور– عيار 9 مم، وبحوزة الثانى بندقية خرطوش تحمل عيار 12 و6 طلقات وفارغ طلقة خرطوش من ذات العيار، والطبنجة والبندقية مرخصان للأول بموجب الرخصة الصادرة من قسم شرطة سيدى جابر "بقصد الدفاع – سارية".

تم نقل المصابين للمستشفى الجامعى، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة سيدى جابر، وجار العرض على النيابة.

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