ضبط سيارة محملة بـ21 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنيا

أصدرت محافظة المنيا بيانا جاء فيه أن إدارة تموين مطاى تمكنت من ضبط 21 ألف لتر من السولار المدعم أثناء محاولة تهريبها بغرض البيع فى السوق السوداء خلال إحدى الحملات التموينية المكبرة التى تنظمها الإدارة بالتعاون مع الرقابة التموينية ومباحث تموين شمال .

وأوضح اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى، أنه تم ضبط سيارة محملة بكمية 21000 لتر من السولار بناحية المحيط متجه إلى قرية مرزوق لتفريغ الحمولة بالكامل لإحدى المحطات غير المرخصة، وقد تم تحرير محضر بتهمة تجميع كمية من السولار لبيعها فى السوق السوداء وتحويل الأمر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم .

من جانبه، شدد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على ضرورة استمرار الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، والمحلات التجارية ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى للمخالفين وتغليظ العقوبات، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر.

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