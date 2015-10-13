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مصرع طالب سقط أسفل سيارة نقل بسبب السرعة الجنونية فى المنوفية

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مصرع طالب سقط أسفل سيارة نقل بسبب السرعة الجنونية فى المنوفية مصرع طالب سقط أسفل سيارة نقل بسبب السرعة الجنونية فى المنوفية
لقى طالب بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه إثر سقوطه أسفل سيارة نقل على طريق "هورين - منوف" بسبب السرعة الجنونية، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد خالد عبد الحليم رئيس مباحث مركز منوف يفيد بمصرع سعد سميرة قورة ومقيم بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه أسفل سيارة نقل على طريق هورين منوف بسبب السرعة الجنونية، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر ومتفرقة بالجسم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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