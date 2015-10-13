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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنطقة الدرب الأحمر

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حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنطقة الدرب الأحمر حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنطقة الدرب الأحمر
أمرت نيابة الدرب الأحمر، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج المواد المخدرة على عملائه بمنطقة الدرب الأحمر.

تمكن الرائد حازم المصرى، معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط "إسلام ع م " 25 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام.

اعترف المتهم بحيازته بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، التى أمرت بما سبق .
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