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إصابة خفير نظامى فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

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إصابة خفير نظامى فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية إصابة خفير نظامى فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية
اصيب خفير نظامى من قوة نقطة شرطة نوى بمركز شبين القناطر بالقليوبية بكسر بإصبع الخنصر الأيمن لليد اليمنى فى حادث تصادم، وتم نقله لمستشفى قليوب العام، وتصرح له بالخروج عقب تلقى الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا بالحادث من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث المركز بالواقعة.

وكان مركز قليوب تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق قليوب/ شبين القناطر أمام قرية رمادة – دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم 9362 ق ن س قيادة "سعيد م.ا" 46 سنة خفير نظامى من قوة نقطة شرطة نوى بمركز شبين القناطر ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، والسيارة رقم 7128 ة أ ب " فر قائدها هاربا عقب الحادث"، وذلك حال سير قائد السيارة الأولى بالطريق المشار الية فوجئ بقائد السيارة الثانية يتخطى إحدى السيارات امامة ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به بالمواجهة، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال قائد السيارة الأولى أيد ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط قائد السيارة الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18196 جنح مركز قليوب لسنة 2015م، وجارٍ العرض على النيابة.

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مصر 365