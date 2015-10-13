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وزير خارجية اليمن: ألقينا القبض على الكثير من الأطفال المُجندين من الحوثيين

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وزير خارجية اليمن: ألقينا القبض على الكثير من الأطفال المُجندين من الحوثيين وزير خارجية اليمن: ألقينا القبض على الكثير من الأطفال المُجندين من الحوثيين
قال رياض ياسين، وزير الخارجية اليمنى، إن قوات التحالف العربى وصلت اليمن بناء على طلب من الشعب والحكومة اليمنيين، مؤكدا أن الشعب اليمنى يتعرض لحرب إبادة والمنظمات الدولية تتغاضى عن هذا.

وأضاف وزير الخارجية اليمنى، فى مؤتمر صحفى من عدن أن ميليشيات الحوثيين ترتكب المجازر بشكل يومى فى مدينة تعز، قائلا "لا يعقل أن تمر انتهاكات ميليشيات الحوثيين من دون حساب".

وكشف وزير خارجية اليمن، عن إلقائهم القبض فى عدن على عدد كبير من الأطفال تم تجنيدهم من قبل الحوثيين، لافتا إلى أنهم يفرضون حصارا على إدخال الأسلحة دون مواد الإغاثة والوقود إضافة إلى عملهم على توزيع استمارات لإحصاء المفقودين على كل اليمنيين.
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