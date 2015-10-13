مسلحون يختطفون عشرات العمال التونسيين فى صبراتة للمطالبة بإطلاق سراح ليبى

قالت عائلات تونسية اليوم الثلاثاء إن فصائل مسلحة اختطفت عشرات التونسيين في مدينة صبراتة الليبية للمطالبة بإطلاق سراح مسئول محلي ليبي قالت إنه اعتقل في تونس قبل أيام.

وقال المجلس البلدي بمدينة صبراتة الليبية إن حسين الذوادي عضو المجلس ومرافقا له اعتقلا يوم السبت في مطار تونس بينما كانا يستعدان للمشاركة في ملتقى تنظمة الأمم المتحدة، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة التونسية.

وقالت ابنة أحد المخطوفين في ليبيا ويدعى الصادق البناني "تحدثنا مع المختطفين عبر الهاتف وأبلغونا أنهم لن يطلقوا سراح والدي وباقي المحتجرين إلا متى أطلق سراح المسئول الليبي المعتقل في تونس وأنا أناشد السلطات التدخل."

وأكد مصطفى عبد الكبير وهو ناشط حقوقي اعتقال عشرات التونسيين بشكل عشوائي في صبراتة وقال إن المختطفين يطالبون بإطلاق سراح عضو المجلس البلدي بصبراتة.

>