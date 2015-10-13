إصابة 5 فلسطينيين فى مواجهات مع جيش الاحتلال قرب معبر "إيرز" شمال غزة

أصيب خمسة شبان فلسطينيين بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات اندلعت اليوم الثلاثاء، بالقرب من معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، فى إطار الهبة الشعبية المتصاعدة ضد جرائم الاحتلال فى الأراضى الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه عشرات المتظاهرين مما أدى إلى إصابة 5 بجراح ما بين متوسطة وخطيرة، إضافة لحالات اختناق.

وأشاروا إلى أن الطواقم الطبية نقلت المصابين إلى المستشفى ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا اقترب بشكل كبير من جنود الاحتلال قرب معبر "إيرز"، حيث جرى نقله إلى داخل المعبر دون معرفة هويته.

فى غضون ذلك، شهد قطاع غزة اليوم إضرابا جزئيا احتجاجا على انتهاكات الاحتلال فى مدن الضفة والقدس المحتلة

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