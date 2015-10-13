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نبيل العربى: إسرائيل تنفذ مخطط تغيير الوضع بالحرم القدسى تقسيما وتهويدا

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نبيل العربى: إسرائيل تنفذ مخطط تغيير الوضع بالحرم القدسى تقسيما وتهويدا نبيل العربى: إسرائيل تنفذ مخطط تغيير الوضع بالحرم القدسى تقسيما وتهويدا
أكد الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، أن الانتهاكات الصارخة التى تفعلها إسرائيل تندرج فى بند إرهاب الدولة الذى تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الذى يدافع عن حرمة المسجد الأقصى.

وأضاف العربى فى الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، أن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات وحشية ليست فقط موجهة إلى الشعب الفلسطينى، ولكنها موجهة أيضا إلى النظام الدولى المعاصر برمته، ويؤدى إلى انتهاكات جسيمة.

وأكد العربى أن إسرائيل تواصل تنفيذ مخططاتها الرامية لتغيير الوضع القائم بالحرم القدسى تقسيما وتهويدا وذلك من خلال هجمة شرسة غير مسبوقة أسفرت عن عشرات الشهداء فى تحدى سافر للقوانين والأعراف الدولية وإرادة المجتمع الدولى.


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