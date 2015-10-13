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روسيا تؤكد: قصف سفارتنا فى دمشق عمل إرهابى

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روسيا تؤكد: قصف سفارتنا فى دمشق عمل إرهابى روسيا تؤكد: قصف سفارتنا فى دمشق عمل إرهابى
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن روسيا تعتبر قصف سفارتها في دمشق عملا إرهابيا.

ونقلت وكالة الاعلام الروسية عن لافروف قوله قبل محادثاته مع مبعوث الامم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا اليوم الثلاثاء "هذا عمل ارهابي صريح يهدف على الأرجح إلى ترويع مؤيدي الحرب على الارهاب."

وصرح لافروف بأن موسكو تدعم جهود دي ميستورا لتحقيق تسوية سياسية في سوريا وأنها شعرت بخيبة أمل لرفض الولايات المتحدة تنسيق الجهود بين كل الأطراف لمحاربة الإرهاب في سوريا.
>و تعتقد روسيا أن جزءا كبيرا من إمدادات السلاح الأمريكية للمعارضة السورية يقع في أيدي الجماعات الإرهابية
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