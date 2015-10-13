تقرير - هذا الفريق يسعى لاقتناص ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ

قالت إذاعة (كادينا كوب) الإسبانية إن نادي ريال مدريد وضع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ضمن قائمة اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم مستقبلا.

ويقدم الدولي البولندي أداء مذهلا في الآونة الأخيرة مع ناديه ومنتخب بلاده وسجل 11 هدفا في 16 مباراة هذا الموسم.

وعادل لاعب بروسيا دورتموند السابق الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها لاعبا واحدا في تاريخ تصفيات مسابقة لليورو بإحرازه 13 هدفا مثل الأيرلندي الشمالي ديفيد هيلي في تصفيات 2008.

وقاد ليفاندوفسكي منتخب بولندا للتأهل لليورو لأول مرة في التاريخ عن طريق التصفيات بعد مشاركة الأخير كمنظم في النسخة الأخيرة عام 2012.

ويعد ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد في العالم الآن الذي يقارن معدله التهديفي بالثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويمتد عقد صاحب الـ27 عاما لـ2019 مع النادي البافاري وقد يكلف خزينة الميرنجي 50 ملين يورو إذا أراد انتدابه.