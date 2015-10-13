بالفيديو - فابريجاس ' القائد ' يهدر رابع ركلة مع إسبانيا في مباراته الـ100

أهدر سيسك فابريجاس لاعب إسبانيا ركلة الجزاء الرابعة على التوالي مع منتخب بلده في مباراة الإثنين ضد المضيف أوكرانيا في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2016.

وفاز إسبانيا على أوكرانيا بهدف دون رد لتجبرها على خوض ملحق التصفيات في مباراة كان قائد منتخب لا روخا فيها فابريجاس نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأهدر فابريجاس الذي خاض مباراته رقم 100 مع الفريق فرصة تسجيل الهدف الثاني لإسبانيا بعد دقيقة واحدة من هدف زميله ماريو جاسبار.

وكانت هذه الركلة هي الرابعة على التوالي التي يهدرها لاعب أرسنال وبرشلونة السابق مع المنتخب بعدما أحرز الركلتين الترجيحيتين الحاسمتين في فوز إسبانيا على إيطاليا في ربع نهائي يورو 2008 وعلى البرتغال في نصف نهائي يورو 2012.