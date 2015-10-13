ربيع ياسين يرفض الخيانة مع المايسترو في رواية مغلوطة لمحمود طاهر

صحح ربيع ياسين معلومة تاريخية رواها محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في حواره المطول مع قناة (سي بي سي).

وأوضح ياسين "ما قاله طاهر بشأن استغناء النادي عني مع طاهر أبو زيد ومحمود صالح وعلاء ميهوب لأسباب انضباطية غير صحيح".

وأضاف عبر شبكة الشباب والرياضة "في بداية التسعينيات اجتمع المايسترو صالح سليم بنا، وأبلغنا بقرار النادي بعدم الاستعانة بنا مجددا، لرغبته في بناء فريق جديد".

وواصل "الجلسة كانت بحضور بعض أعضاء الجهاز الفني والإداري مثل أنور سلامة وطارق سليم وصلاح حسني".

وتابع "بعدها عرض علي صالح سليم إمكانية استمراري مع الفريق، لحفاظي علي لياقتي البدنية، ولكن اعتذرت له، لأنني اعتبرت بقائي خيانة لزملائي".

وأتم "صالح سليم كان مقتنعا بي للغاية، وقال في عنوان عريض بصحيفة الأهرام أن ربيع ياسين أكثر لاعب مصري يصلح للاحتراف في أوروبا".